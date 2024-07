Mỹ siết chặt an ninh sau vụ ám sát ông Donald Trump

Tăng cường biện pháp bảo vệ

Đại hội đảng Cộng hòa kéo dài trong 4 ngày. Dự kiến, trong thời gian diễn ra đại hội, các chính trị gia nổi bật, các thành viên chủ chốt của đảng Cộng hòa sẽ có bài phát biểu về chính sách, tương lai của đảng cũng như vận động người dân đi bỏ phiếu.

Ước tính đại hội năm nay có khoảng 50.000 người tham dự, trong khi hàng ngàn người khác cũng đang có kế hoạch biểu tình, phản đối các chính sách của đảng Cộng hòa. Theo kế hoạch, Đại hội đảng Cộng hòa sẽ đề cử ứng cử viên phó tổng thống và ứng cử viên ra tranh cử tổng thống.

Tăng cường an ninh tại Đại hội đảng Cộng hòa. Ảnh: REUTERS

An ninh tại đại hội đang là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Lực lượng an ninh và cảnh sát đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn từ ngày 14-7. Các điểm kiểm tra an ninh đã được dựng lên khắp thành phố, nhất là xung quanh khu phức hợp PFiserv Forum, nơi diễn ra đại hội.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Cơ quan Mật vụ Mỹ rà soát lại công tác an ninh cho đại hội. Tuy nhiên, giới chức đảng Cộng hòa bang Wisconsin cho biết cho đến nay chưa có thông báo về thay đổi lớn trong kế hoạch bảo đảm an ninh và cơ bản chưa có nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng nào. Khoảng 40 cơ quan thực thi pháp luật tại bang này và lực lượng hỗ trợ từ hàng chục cơ quan các bang khác cùng cơ quan liên bang sẽ đảm nhiệm công tác bảo vệ an ninh.

Áp lực của mật vụ Mỹ

Cùng ngày, phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh phải “hạ nhiệt” trong chính trường, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết sau vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn trong lúc vận động tranh cử. Ông Joe Biden khẳng định, nước Mỹ không cho phép bạo lực chính trị tồn tại. Mọi người dân ở Mỹ đều được đối xử một cách tôn trọng và sự thù hận chắc chắn không có nơi trú ẩn. Tổng thống Joe Biden chỉ đạo Sở Mật vụ cung cấp cho ông Donald Trump mọi nguồn lực bảo vệ sau khi cựu Tổng thống bị ám sát hụt ở Pennsylvania.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump đang được điều tra theo hướng khủng bố nội địa, đồng thời cho biết thêm nghi phạm hành động một mình. Điều tra mở rộng về thông tin nghi phạm cho thấy Thomas Matthew là một học sinh thông minh, có ít bạn bè, nhưng chưa bao giờ thể hiện bất kỳ dấu hiệu tiêu cực nào. Viện dưỡng lão nơi Crooks làm thêm cho biết đối tượng này không khiến họ có lý do gì để lo lắng.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cùng lực lượng an ninh tại địa điểm tổ chức mít tinh ở Pennsylvania đã phủ nhận những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội rằng cơ quan này đã từ chối yêu cầu tăng cường an ninh từ đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump.

Cơ quan này hiện đang chịu áp lực trước những câu hỏi về khả năng đảm bảo an ninh với yếu nhân. Nhiều thành viên Quốc hội, cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, đã yêu cầu khẩn trương điều tra vai trò của cơ quan này. Cuộc điều tra sẽ xem xét liệu cơ quan mật vụ có đủ nguồn lực để bảo vệ ông Donald Trump, vài ngày trước khi chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa hay không, và liệu các thủ tục an ninh đã được tiến hành đúng cách?

THANH HẰNG tổng hợp