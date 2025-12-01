Thế giới

Mỹ: Xả súng ở tiệc sinh nhật, 15 người thương vong

Nhà chức trách Mỹ cho biết 4 người thiệt mạng, 11 người bị thương trong vụ xả súng tại một bữa tiệc sinh nhật ở thành phố Stockton, bang California (Mỹ). 

My.jpg
Nhà chức trách có mặt tại hiện trường vụ xả súng.
﻿Ảnh: ANNIE BARKER/STOCKTONIA/CATCHLIGHT LOCAL

Phát biểu với báo giới, cảnh sát trưởng quận San Joaquin, ông Patrick Withrow, xác nhận 4 người thiệt mạng, ít nhất 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra vào tối 29-11 (giờ địa phương), khi có khoảng 100 - 150 người đang tham dự tiệc.

Theo ông Withrow, từ những gì cảnh sát thu thập được cho đến nay, “có vẻ như có nhiều tay súng". Ông kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trong khi cuộc điều tra đang diễn ra. Trước đó, người phát ngôn của cảnh sát trưởng, ông Heather Brent, cho biết đây dường như là một vụ xả súng "có chủ đích". Văn phòng cảnh sát trưởng kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hoặc đoạn phim quay lại cung cấp cho lực lượng chức năng.

Trong khi đó, Thị trưởng Stockton, bà Christina Fugazi, thông báo việc treo thưởng 25.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ những đối tượng tấn công.

MINH CHÂU

