Năm 2025, cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh

Dự kiến trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 488 thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa 2.675 TTHC (chiếm tỷ lệ 74,86% tổng số TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh) và cắt giảm 2.028 trên tổng số 7.806 điều kiện kinh doanh (đạt tỷ lệ 26%).

Người dân làm TTHC tại phường Hạnh Thông

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 144/CĐ-TTg về việc bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh và thực hiện TTHC thông suốt, hiệu quả trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay, đã có 10 bộ, cơ quan đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.315 TTHC và cắt giảm 872 đăng ký kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 4 bộ; 3 bộ, cơ quan đang trình Thủ tướng Chính phủ và 3 bộ, cơ quan đang tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 34 tỉnh, thành phố đã được quan tâm nâng cấp. Từ ngày 1-7 đến ngày 23-8, tổng số hồ sơ tiếp nhận của 34 tỉnh, thành phố là 6,5 triệu hồ sơ TTHC, trong đó cấp xã 4,8 triệu hồ sơ TTHC (tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2024).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại nghị quyết của Chính phủ, công điện của Thủ tướng Chính phủ của một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn tồn tại, hạn chế. Cụ thể, còn Bộ Y tế, Bộ Nội vụ chưa trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo đúng yêu cầu của Chính phủ; Bộ Công thương, Bộ Y tế dự kiến không đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin của một số bộ (như hộ tịch; đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh, hợp tác xã; công bố thông tin thức ăn chăn nuôi...) vẫn chưa kịp thời hoàn thành nâng cấp đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính và kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh. Một số cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành vẫn còn chậm được hoàn thành, đưa vào vận hành hoặc chưa đáp ứng dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.

Việc bố trí cán bộ, công chức của một số cơ quan còn chưa bảo đảm đầy đủ, đáp ứng được đúng chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm. Việc bố trí nhân sự còn thiếu đồng đều giữa các trung tâm phục vụ hành chính công, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc… Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay việc cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thời gian, chi phí tuân thủ TTHC.

