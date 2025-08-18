Phường Tăng Nhơn Phú ra mắt 8 điểm tiếp nhận hồ sơ hành chính tại khu dân cư

Ngày 18-8, UBND phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức ra mắt các điểm tiếp nhận hồ sơ hành chính tại khu dân cư.

Các điểm này thực hiện tiếp nhận hồ sơ sao y điện tử, trích lục bản sao hộ tịch, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời hướng dẫn thủ tục về chính sách có công với cách mạng.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú cắt băng khánh thành điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại cộng đồng dân cư

Mỗi điểm tiếp nhận có 5-7 thành viên gồm: trưởng khu phố, cảnh sát khu vực, tổ công nghệ số, đoàn viên thanh niên, an ninh cơ sở và dân quân thường trực. Việc hình thành mô hình này nhằm giảm tải cho Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, tạo thuận lợi để người dân thực hiện thủ tục ngay tại nơi cư trú.

Phó Chủ tịch UBND phường Phan Ngọc Tân cho biết, Tăng Nhơn Phú có diện tích hơn 22km², dân số trên 208.000 người, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính rất lớn. Trung bình mỗi ngày phường tiếp nhận hàng trăm hồ sơ, dẫn đến tình trạng quá tải. Việc đưa dịch vụ hành chính về tận khu dân cư giúp giảm áp lực, rút ngắn thời gian đi lại cho người dân.

Người dân làm thủ tục hành chính tại trụ sở khu phố 43

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Bạch Hoàng Phụng đánh giá, đây là bước tiến quan trọng trong công tác cải cách hành chính, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và phát huy vai trò cộng đồng, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên và tổ công nghệ số.

Ngoài điểm đặt tại trụ sở khu phố 43 (429 Lê Văn Việt), phường còn triển khai thí điểm tại 7 khu phố khác: 13 (40 Nam Cao), 20 (21 đường 100A), 37 (14 Tân Lập 2), 49 (41A đường 68), 55 (60 đường 5), 59 (120 Lã Xuân Oai) và 77 (195 Đình Phong Phú).

Cùng ngày, UBND phường Tăng Nhơn Phú công bố khu vực miễn giấy phép xây dựng. Theo đó, dự án Khu dân cư Sài Gòn Villas Hill (Công ty TNHH MTV An Phú làm chủ đầu tư) được áp dụng chính sách miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, thuộc giai đoạn 1 của đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính của Sở Xây dựng. Với chính sách này, người dân, tổ chức chỉ cần gửi thông báo thời điểm khởi công và hồ sơ thiết kế về UBND phường trước ít nhất 3 ngày làm việc. Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú khảo sát khu vực được miễn giấy phép xây dựng Chủ tịch UBND phường Cao Thị Ngọc Châu cho biết, phường sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành để rà soát, đề xuất mở rộng các khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

THU HƯỜNG