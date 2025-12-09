TPHCM dự kiến nâng gấp đôi hạn mức vay cho hộ nghèo

UBND TPHCM đề xuất nâng mức vay tối đa cho hộ nghèo, cận nghèo lên 200 triệu đồng/hộ, với lãi suất 0,5%/tháng. Chính sách mới dự kiến sử dụng hơn 11.175 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

UBND TPHCM có tờ trình đề xuất cơ chế và chính sách cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn ngân sách thành phố.

Cụ thể, thành phố đề xuất hợp nhất các chương trình tín dụng trước đây thành một chính sách thống nhất, bao gồm cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo; cho vay giải quyết việc làm; cho vay người chấp hành xong án phạt tù; và cho vay mua, thuê mua hoặc cải tạo nhà ở xã hội.

Điểm thay đổi lớn nhất là nâng mức vay tối đa của hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo lên 200 triệu đồng/hộ (hiện mức vay tối đa chỉ là 100 triệu đồng/hộ), nhằm phù hợp chi phí sinh hoạt và nhu cầu vốn thực tế của thành phố sau hợp nhất. Riêng học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo và cận nghèo sẽ được vay theo đúng quy định của Chính phủ thay vì bị hạn chế như trước đây.

Nguồn vốn thực hiện là vốn đầu tư công từ ngân sách TPHCM. UBND TP cho biết, theo kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2030, thành phố dự kiến bố trí khoảng 11.175 tỷ đồng để thực hiện toàn bộ chính sách tín dụng ưu đãi này.

Đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ người có công TPHCM hiện quản lý hơn 350.000 hồ sơ người có công, trong đó có gần 50.000 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với tổng kinh phí hơn 134 tỷ đồng/tháng. Trung ương đã nhiều lần điều chỉnh mức trợ cấp, nhưng mức sống tại đô thị lớn như TPHCM vẫn cao hơn nhiều, khiến chính sách hiện hành chưa theo kịp nhu cầu thực tế của các đối tượng chính sách - đa phần đã lớn tuổi, sức khỏe suy giảm và chi phí chăm sóc ngày càng cao. Do đó, UBND TPHCM đề xuất trợ cấp thường xuyên hàng tháng bằng 1,5 lần mức chuẩn ưu đãi người có công cho 7 nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đó là thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thân nhân hưởng trợ cấp tuất hai liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng có hoàn cảnh khó khăn; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học. Việc hỗ trợ áp dụng cho những trường hợp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang nuôi dưỡng người khuyết tật. Thành phố hỗ trợ phần chênh lệch giá khi người có công có nhu cầu trang bị phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình theo danh mục tại Nghị định 75/2021. Các thiết bị như tay giả, chân giả, nẹp chỉnh hình, xe lăn, máy trợ thính… được hỗ trợ theo mức tối đa của thành phố, đảm bảo không trùng lắp với phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH