Nam A Bank thông qua việc thành lập ngân hàng thành viên tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Đó là một trong những nội dung được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - NAB), được tổ chức ngày 20-3, tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng TMCP Nam Á

Cụ thể, cổ đông đã thông qua việc thành lập một ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước, hoạt động trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), nhằm triển khai chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế.

Trước đó, Nam A Bank đã chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC – HCMC) với vai trò là cầu nối để thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế về Việt Nam. Ngoài ra, cổ đông cũng được thông qua việc thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài chính và quản lý quỹ...

Ngoài nội dung trên, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua các tờ trình quan trọng như: tăng vốn điều lệ lên mức hơn 22.500 tỷ đồng, chia cổ tức với tỷ lệ 20%. ĐHĐCĐ cũng thông qua việc kiện toàn nhân sự cấp cao nhiệm kỳ IX (2026 – 2031), bao gồm 7 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 2 thành viên độc lập nhằm tối ưu hóa tính minh bạch và quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Các thành viên HĐQT Nam A Bank nhiệm kỳ mới bao gồm: ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Trần Ngọc Tâm, bà Võ Thị Tuyết Nga, ông Trần Khải Hoàn, ông Nguyễn Đức Minh Trí, bà Ngô Thị Hồng Vân và ông Phạm Công Tuấn Hạ. Song song đó, Đại hội cũng đã đồng thuận thông qua 4 thành viên Ban kiểm soát.

NHUNG NGUYỄN

VIFC Phạm Công Tuấn Hạ Ngô Thị Hồng Vân HCMC Nam A Bank Võ Thị Tuyết Nga Trần Ngô Phúc Vũ Trần Khải Hoàn Cho thuê tài chính Trần Ngọc Tâm

