VN-Index giảm hơn 17 điểm

Nhà đầu tư giao dịch cầm chừng trước 2 kỳ nghỉ lễ sắp tới nên thanh khoản sụt giảm mạnh.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 24-4 quay đầu giảm sau khi VN-Index tiến dần lên vùng đỉnh trong phiên trước. Lực cầu yếu vì dòng tiền đứng ngoài khiến thị trường giảm mạnh.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) chìm trong sắc đỏ, gây áp lực lên chỉ số chung: VCB giảm 3,5%, BID giảm 2,04%, HCM giảm 2,24%, VIX giảm 1,48%; SHB, ACB, STB, VPB, EIB, MBB, VND, TCX, SSI, SHS… giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, nguyên vật liệu, công nghệ thông tin cũng đồng loạt giảm, trong đó nhiều cổ phiếu giảm sâu: KDC giảm 4,49%, SAB giảm 2,49%, MSN giảm 1,28%, DBC giảm 1,08%; DCM giảm 4,03%, DPM giảm 2,04%; FPT giảm 1,21%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản diễn biến tích cực. Ngoại trừ bộ 3 cổ phiếu Vingroup giảm (VHM giảm 5,23%, VIC giảm 1,12% và VRE giảm gần 1%), đa số cổ phiếu còn lại đều tăng điểm: DXS tăng 3,11%, DXG tăng 2,76%, NVL tăng 1,3%, VPI tăng 1,01%, DIG tăng 1,78%; CEO, VSC, PDR, KHG, VCS… tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng tăng tích cực: DPG tăng 5,11%, VJC tăng 3,2%, TV2 tăng 3,96%, GMD tăng 1,08%; VCG, CTD, VSC, GEX, VSC… tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 17,07 điểm (0,91%) còn 1.853,29 điểm với 188 mã giảm, 135 mã tăng và 55 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,28 điểm (0,51%) còn 251,95 điểm với 80 mã giảm, 72 mã tăng và 56 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 19.300 tỷ đồng, giảm 10.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ hơn 20.500 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán mạnh trên sàn HOSE hơn 1.361 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 417 tỷ đồng, ACB hơn 278 tỷ đồng và VCB hơn 240 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN