Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

VN-Index tăng gần 23 điểm nhưng thị trường chìm trong sắc đỏ

SGGPO

Thị trường tái diễn tình trạng “kéo trụ”, chỉ 3 cổ phiếu nhà Vingroup (VIC, VHM và VRE) tăng mạnh, đã đóng góp mức tăng vượt số điểm tăng của chỉ số chung.

Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 28-4 tăng gần 23 điểm, nhưng số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số cổ phiếu tăng. Thị trường “xanh vỏ đỏ lòng” khi VHM và VRE tăng trần, VIC tăng 6,3% đã góp cho VN-Index gần 32 điểm, trong khi chốt phiên VN-Index tăng gần 23 điểm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí lao dốc: PVT, PLX giảm sàn, BSR giảm 6,4%, PVS giảm 4,99%, OIL giảm 4,73%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) cũng chìm trong sắc đỏ: SHB giảm 2,03%, HDB giảm 1,12%, BID giảm 1,47%, VCB giảm 1,32%, EIB giảm 2,24%, BID giảm 1,47%, VCI giảm 2,78%, SHS giảm 1,18%; CTG, MBS, SSI, VCK… giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp, nguyên vật liệu cũng đồng loạt giảm. Nhiều cổ phiếu giảm mạnh: PC1 giảm sàn, VCG giảm 3,71%, GEX giảm 2,01%; DPM giảm 3,02%, DCM giảm 3,12%...

Chỉ còn nhóm cổ phiếu bất động sản có nhiều cổ phiếu giữ được sắc xanh tích cực, ngoài bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup, NVL cũng tăng 5,4%, VPI tăng 2,01%, TCH tăng 2,29%; IDC, CEO, VSC tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 22,55 điểm (1,22%) lên 1.875,84 điểm nhưng chỉ có 107 mã tăng và đến 210 mã giảm, 52 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,51 điểm (1%) còn 249,44 điểm với 91 mã giảm, 61 mã tăng và 52 mã đứng giá. Thanh khoản thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 19.400 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ hơn 20.500 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE hơn 211 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 286 tỷ đồng, VHM hơn 169 tỷ đồng và SHB hơn 81 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN

