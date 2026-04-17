VN-Index đảo chiều giảm điểm sau 5 phiên tăng

Dù VN-Index chốt phiên cuối tuần trong sắc đỏ nhưng ngược với 2 phiên giao dịch trước: cổ phiếu tăng lại nhiều hơn giảm.

Thị trường chứng khoán phiên 17-4 giảm điểm, chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, chủ yếu do áp lực từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Bộ tứ VIC, VHM, VRE và VPL đồng loạt đi xuống (VHM giảm 5,17%, VRE giảm 2,38%, VPL giảm 3,83% và VIC giảm gần 1%), lấy đi hơn 10 điểm của VN-Index, trong khi chỉ số chung chỉ giảm gần 3 điểm khi đóng cửa.

Không chỉ cổ phiếu nhà Vingroup, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đồng loạt giảm: TCH giảm 2,56%, CEO giảm 1,7% DXG giảm 1,65%, DIG giảm 1,37%, PDR giảm 1,52%, HDC giảm 1,33%; NLG, KDH, IJC giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng nghiêng về sắc đỏ: SHS giảm 1,63%, VIX giảm 1,69%, SSI giảm 1,04%, VCI giảm 1,09%, ORS giảm 1,1%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng: VPB tăng 2,36%, VIB tăng 1,17%, OCB tăng 2,62%, TCB tăng 1,1%, SSB tăng 1,%; HDB, EIB, BID, MBB, VCB, ACB, CTG, ACB tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng tăng trở lại: BSR tăng 3,49%, PLX tăng 2,17%, PVS tăng 1,04%, PVT tăng 2,35%, PVD tăng 1,122%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, nguyên vật liệu, công nghệ thông tin cũng giao dịch tích cực. Nhiều cổ phiếu trong các nhóm này tăng mạnh: MWG tăng trần, PNJ tăng 1,93%, PAN tăng 2,07%; GVR tăng 4,04%, DCM tăng 2,02%; FPT tăng 2,56%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,66 điểm (0,15) còn 1.817,17 điểm với 146 mã giảm, 178 mã tăng và 54 mã đứng giá.

Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,51 điểm (1,37%) lên 260 điểm với 78 mã tăng, 74 mã giảm và 63 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 23.400 tỷ đồng, giảm 4.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ khoảng 24.100 tỷ đồng.

Khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE gần 390 tỷ đồng sau 2 phiên bán ròng trước đó. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là VIC gần 315 tỷ đồng, MWG gần 195 tỷ đồng và MSN gần 99 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN