VN-Index giảm sâu trước kỳ nghỉ lễ

Nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn tăng tích cực

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 29-4 diễn ra khá ảm đạm do tâm lý nghỉ lễ dài ngày. VN-Index giảm sâu chủ yếu do áp lực từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Riêng 2 cổ phiếu VIC giảm 5,1% và VHM giảm 3,31% đã “thổi bay” hơn 23 điểm, lớn hơn cả mức giảm gần 22 điểm của chỉ số chung.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn tăng tích cực: VRE tăng 4,87%, DXG tăng 3,02%, CEO tăng 3,49%, DIG tăng 4,26%, NTL tăng 3,43%, TCH tăng 1,4%, PDR tăng 1,54%, HDC tăng 2,96%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng quay đầu tăng trở lại: PVS tăng 4,97%, PVT giảm 2,09%, PVD tăng 1,64%; PLX, BSR tăng gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp, phân bón cũng giao dịch tích cực. Nhiều cổ phiếu tăng mạnh: BFC tăng trần, DCM tăng 5,82%, DPM tăng 3,31%, DGC tăng 2,49%; CII tăng 1,58%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hóa: TCB giảm 2,17%, VPB giảm 1,85%; VIB, STB, EIB, BID, VCK, MBS, VCK, TCX, VPX giảm gần 1%. Ngược lại: LPB tăng 3,73%, SHS tăng 1,2%, VIX tăng 2,14%; MBB, SHB, CTG, VND, SSB tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 21,74 điểm (1,16%) còn 1.854,1 điểm với 136 mã giảm, 161 mã tăng và 70 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,22 điểm (0,49%) lên 250,66 điểm với 75 mã tăng, 61 mã giảm và 59 mã đứng giá. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 21.100 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 22.200 tỷ đồng.

Khối ngoại vẫn kéo dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 1.046 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VIC gần 402 tỷ đồng, PC1 hơn 232 tỷ đồng và VHM hơn 146 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN