Cổ phiếu dầu khí phục hồi

VN-Index chốt phiên đầu tháng 5 trong sắc đỏ dù trong phiên có thời điểm tăng 20 điểm.

Ngày 4-5, thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ khá ảm đạm với thanh khoản thấp. VN-Index giảm trong phiên chủ yếu do 2 cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM) đảo chiều giảm mạnh gây ảnh hưởng lên chỉ số.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu dầu khí đã bật tăng mạnh trở lại: BSR tăng trần, PVS tăng 3,42%, PLX tăng 4,17%, OIL tăng 4,32%, PVD tăng 2,42%...

Nhóm nguyên vật liệu, năng lượng, tiêu dùng cũng tăng tích cực: GVR tăng trần, MSR tăng 7,67%, DPR tăng 3,4%, PHR tăng 4,23%; POW tăng 5,14%, GAS tăng 1,73%; HUT tăng 2,52%, MWG tăng 1,07%, PNJ tăng 1,49%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa mạnh: NVL giảm sàn, VHM giảm 2,74%, TCH giảm 4,68%, KDH giảm 1,57%; CEO, HDC, VIC, DIC, VCS giảm gần 1%. Ngược lại, DXS tăng trần, VRE tăng 4,33%, KBC tăng 1,62%; PDR, DXG, NLG, SJS, KHG tăng gần 1%.

Tương tự, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) cũng có sự phân hóa: SHB giảm 1,37%, ACB giảm 1,7%; HCM giảm 1,5%, TCX giảm 1,68%, VCK giảm 1,01%. Ngược lại, VCB tăng 1,51%, CTG tăng 1,14%, BID tăng 1,87%, VPB tăng 1,7%, NAB tăng 1,42%; SSI, VIX, VND tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,04 điểm còn 1.854,06 điểm với 148 mã giảm, 169 mã tăng và 60 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,62 điểm (0,25%) còn 250,04 điểm với 64 mã giảm, 79 mã tăng và 63 mã đứng giá. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 21.200 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 22.700 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 737 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là ACB gần 340 tỷ đồng, FPT hơn 313 tỷ đồng và HPG gần 283 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN