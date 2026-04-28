ABBANK tăng vốn điều lệ lên 20.245 tỷ đồng, niêm yết trên sàn HOSE trong năm nay

Sáng 28-4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tăng vốn và kế hoạch kinh doanh.

Với kết quả kinh doanh năm 2025 tăng trưởng mạnh: lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục 3.522 tỷ đồng, vượt 95,7% kế hoạch đề ra và gấp 4,5 lần lợi nhuận năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua việc phát hành hơn 209,5 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15%, dự kiến triển khai trong quý 2-2026 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Song song đó, cổ đông cũng thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn từ 13.972 tỷ đồng lên 20.245 tỷ đồng (tăng thêm 6.112 tỷ đồng) thông qua ba hình thức: phát hành cổ phiếu trả cổ tức (15%), chào bán cho cổ đông hiện hữu (20%) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tỷ lệ 5%. Toàn bộ nguồn vốn huy động để tăng vốn điều lệ sẽ được bổ sung để ABBank cấp tín dụng cho khách hàng, nhằm mở rộng quy mô và nâng cao năng lực tài chính của ABBank.

Ngoài ra, cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu ABB từ sàn UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vào quý 4-2026. Theo ban lãnh đạo ABBank, việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng giá trị cho Ngân hàng và cổ đông, tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu ABB, đồng thời khẳng định cam kết của ABBank về minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.

Về kế hoạch năm 2026, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng (tăng 28%), tổng tài sản đạt 291.000 tỷ đồng (tăng 32%), huy động khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 247.417 tỷ đồng (tăng 53%), dư nợ tín dụng đạt 138.930 tỷ đồng (tăng 9%) và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

NHUNG NGUYỄN