VN-Index tăng gần 21 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 5-5 tái diễn tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 5-5 tăng mạnh do nhóm cổ phiếu Vingroup. Bốn cổ phiếu nhà Vingroup tăng (VHM tăng 6,5%, VIC tăng 3,5%, VRE tăng 4,5% và VPL tăng 3,3%) đã góp cho VN-Index gần 23 điểm trong khi chỉ số chung chỉ tăng gần 21 điểm.

Trong khi đó, đa số cổ phiếu bất động sản còn lại đồng loạt giảm: NVL giảm sàn, CEO giảm 3,39%, NLG giảm 2,88%, KDH giảm 2,4%, DIG giảm 2,39%, TCH giảm 1,45%, HDC giảm 1,84%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) cũng chìm trong sắc đỏ: SHB giảm 2,44%, ACB giảm 2,16%, VCB giảm 1,32%, VIX giảm 2,37%, VIB giảm 1,24%, EIB giảm 1,6%; VCI giảm 2,1%, SSI giảm 1,44%, SHS giảm 1,18%, VND giảm 1,23%, VIX giảm 2,37%...

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá phiên thứ 2 với hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh: BSR tăng 5,94%, PVT tăng 6,74%, PVP tăng 5,83%, PVD tăng 3,94%, PVS tăng 2,8%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 20,79 điểm lên 1.874,85 điểm với 97 mã tăng, 213 mã giảm và 57 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,62 điểm (1,05%) còn 247,42 điểm với 89 mã giảm, 48 mã tăng và 61 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 22.400 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 744 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là ACB hơn 426 tỷ đồng, HPG gần 285 tỷ đồng và FPT gần 134 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN