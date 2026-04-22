Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Gỗ Trường Thành vào Hội đồng quản trị PNJ

Theo đó, ĐHĐCĐ PNJ đã thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó bầu bổ sung thành công 2 thành viên mới.

Đó là ông Phan Quốc Công, người vừa mới được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc PNJ từ ngày 3-4-2026, thay thế cho ông Lê Trí Thông theo lộ trình hoạch định kế nhiệm đã được HĐQT chuẩn bị trong nhiều năm qua. Tiếp theo là ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc UniGroup, Chủ tịch HĐQT Gỗ Trường Thành (TTF), thành viên HĐQT Protrade, Cao su Phước Hòa…

HĐQT PNJ nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đại hội cũng đã thông qua các tờ trình quan trọng khác trong năm 2026: kế hoạch doanh thu tăng 37%, lên 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 21% lên 3.409 tỷ đồng; duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức 20%...

Dù thị trường vàng có nhiều biến động, báo cáo kết quả kinh doanh quý 1-2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116,5%. Doanh thu và lợi nhuận của PNJ tăng trưởng mạnh nhờ mảng trang sức và mảng vàng miếng.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh, ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc PNJ cho biết, các chính sách quản lý thị trường vàng trong nước theo hướng siết chặt và nâng cao tuân thủ đang tạo ra sự sàng lọc. Điều này mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp có nền tảng vận hành bài bản, minh bạch như PNJ. Đồng thời, nguồn cung nguyên liệu dần được cải thiện thông qua các giải pháp chủ động thu mua, tái chế, giúp công ty duy trì hoạt động ổn định và ghi nhận kết quả tích cực từ cuối năm 2025 sang quý 1-2026.

NHUNG NGUYỄN