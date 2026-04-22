Sacombank bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc mới

Sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông, chiều 22-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã công bố các quyết định nhân sự quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Ông Nguyễn Đức Thụy làm Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank

HĐQT Sacombank giao ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank. Với kinh nghiệm quản trị, tư duy đổi mới và năng lực điều hành đã được khẳng định, HĐQT tin tưởng ông Nguyễn Đức Thụy sẽ tiếp tục cùng ban lãnh đạo thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc để Sacombank bước vào giai đoạn phát triển mới.

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Đức Thụy trong thời gian trực tiếp đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc, đặc biệt trong công tác kiện toàn tổ chức và thúc đẩy tiến độ xử lý các nội dung trọng tâm của đề án tái cơ cấu. Sacombank đã thực hiện tinh gọn cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy theo ngành dọc với 9 khối nghiệp vụ, điều chỉnh cơ cấu nhân sự theo hướng tăng tỷ trọng lực lượng kinh doanh, qua đó tập trung nguồn lực cho tăng trưởng.

Ông Loic Faussier giữ chức quyền Tổng Giám đốc Sacombank

Cùng với đó, HĐQT Sacombank thống nhất bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức quyền Tổng Giám đốc. Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Paris Assas. Ông sở hữu hai bằng thạc sĩ, gồm thạc sĩ tài chính tại Đại học Paris Dauphine và thạc sĩ luật kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris.

Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Loic Faussier từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn ở Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam như Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó tổng Giám đốc VIB, Tổng giám đốc SeABank và cố vấn cấp cao ban điều hành LPBank.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Loic Faussier Nguyễn Đức Thụy HSBC Nhật Bản Đại học Paris Assas Học viện Chính trị Paris Đại học Paris Dauphine Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chức quyền Hội đồng quản trị HSBC Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

