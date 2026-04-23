SSI chi hơn 2.500 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông

Chiều 23-4, Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 với số lượng tham dự cao kỷ lục, gần 1.600 cổ đông.

Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chi trả cổ tức tổng tỷ lệ 30%, gồm 10% bằng tiền mặt (ước tính tương đương 2.500 tỷ đồng) và 20% bằng cổ phiếu. Theo kế hoạch, SSI sẽ phát hành hơn 500,6 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên trên 30.000 tỷ đồng trong năm 2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Mức chia cổ tức trên được thực hiện từ kết quả kinh doanh năm 2025 ở mức cao với doanh thu thuần 13.112 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.107 tỷ đồng, tăng lần lượt 52% và 43% so với năm 2024.

Ngoài ra, đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2026: doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước.

SSI.jpg
Gần 1.600 cổ đông tham dự ĐHĐCĐ SSI chiều 23-4

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI, cho rằng việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi là bước tiến quan trọng sau 26 năm phát triển, đồng thời ghi nhận xu hướng nhà đầu tư ngày càng chuyên nghiệp, chuyển sang tích sản và đầu tư dài hạn.

NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục

