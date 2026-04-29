Hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và đầu cơ vàng

Ngày 29-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước về tình hình hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực, kết quả quan trọng đạt được của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Thời gian qua, toàn ngành ngân hàng đã phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của cả nước.

Ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp, hiệu quả

Thủ tướng nêu rõ, việc điều hành tỷ giá, lãi suất, tín dụng với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp mục tiêu, yêu cầu cao hơn trong bối cảnh mới; kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng với tinh thần "ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà, phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, cải tạo hay xây mới".

NHNN cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, phòng ngừa rủi ro, vi phạm, giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ; vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn mạng và hệ thống thanh toán.

Thủ tướng yêu cầu NHNN phối hợp các bộ, cơ quan xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý. Trong đó, dự kiến các phương án, tình huống cụ thể và các biện pháp, công cụ chính sách với liều lượng và thời điểm, thời hạn áp dụng phù hợp để đạt mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; thực hiện các giải pháp điều hành, ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp, hiệu quả, thực chất; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm hơn nữa chi phí hoạt động, tăng cường áp dụng công nghệ; khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành theo thẩm quyền, các biện pháp phù hợp theo quy định nhằm bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

NHNN phối hợp Bộ Tài chính trong sửa đổi quy định, triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường vốn, Trung tâm Tài chính quốc tế để giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng; sửa đổi Nghị định 153 về trái phiếu doanh nghiệp, quy định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện minh bạch, công khai, công bằng, để tất cả các tổ chức tín dụng nếu có đầy đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn thì đều được thực hiện nghiệp vụ quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đồng thời kết nối thông tin dữ liệu đến các cơ quan quản lý nhà nước để kiểm soát, giám sát.

Bên cạnh đó, NHNN khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật liên quan việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với các dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia, gắn tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng với kiểm soát chất lượng tín dụng và đánh giá hiệu quả của các dự án.

NHNN tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó, nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, khu công nghiệp…

Quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30-5-2025 về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ.

Thủ tướng nêu rõ, vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và đầu cơ.

Bài toán là, nếu chúng ta có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, người dân, doanh nghiệp sẽ yên tâm bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng, từ đó chúng ta sẽ huy động được nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng chỉ đạo NHNN khẩn trương xây dựng đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, nghiên cứu triển khai các mô hình, công nghệ thanh toán mới, thanh toán xuyên biên giới; ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox)...

