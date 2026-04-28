SHB thu gần 3.300 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

Đây là lần đầu tiên, SHB thực hiện phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế.

Ngày 28-4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ, với mức giá 16.850 đồng/cổ phiếu. Theo đó, ngân hàng thu ròng gần 3.300 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận khoảng 1.300 tỷ đồng thặng dư vốn, một yếu tố quan trọng trong việc củng cố năng lực tài chính.

Trong cấu trúc nhà đầu tư tham gia, tỷ lệ phân phối thành công cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Sự góp mặt của nhiều tổ chức tài chính và quỹ đầu tư trong và ngoài nước là 100% cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư chuyên nghiệp đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngân hàng.

Đợt phát hành riêng lẻ là một phần trong kế hoạch tăng vốn tổng thể của SHB, bao gồm 3 cấu phần: phát hành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, chào bán cho cổ đông hiện hữu và chương trình cổ phiếu cho người lao động. Tổng quy mô dự kiến 750 triệu cổ phiếu, hướng tới nâng vốn điều lệ lên hơn 53.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung từ đợt phát hành giúp ngân hàng cải thiện bộ đệm vốn, qua đó tăng khả năng hấp thụ các cú sốc thị trường và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quản trị. Đồng thời, đây cũng là điều kiện cần để tiếp cận các nguồn vốn quốc tế – vốn thường đi kèm yêu cầu cao về minh bạch, quản trị và năng lực tài chính.

Trong năm 2025, SHB đã huy động thành công 600 triệu USD vốn quốc tế theo tiêu chí ESG và đang tiếp tục triển khai các kế hoạch quy mô lên đến 1 tỷ USD. Điều này cho thấy việc tăng vốn không chỉ phục vụ nhu cầu tăng trưởng nội tại, mà còn là tiền đề để ngân hàng nâng cao năng lực tiếp cận các nguồn vốn quốc tế, mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư lớn.

NHUNG NGUYỄN