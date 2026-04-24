HDBank chia cổ tức 30%, thành lập ngân hàng con trong Trung tâm tài chính quốc tế

Sáng 24-4, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, cổ đông ở trong nước và nước ngoài đều được tham dự và thực hiện quyền lợi của mình.

Kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng tài sản đạt 931.000 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 27,6%, HDBank đã được ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 và phần còn lại của các năm trước đó chưa chia, tương ứng 14.136 tỷ đồng.

Như vậy, việc thông qua chia cổ tức cùng chuyển đổi trái phiếu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ 50.053 tỷ đồng lên 75.710 tỷ đồng, tăng 51%.

Đại hội cũng đã thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC). Vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật ở mức 3.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thông qua một số tờ trình quan trọng như: kế hoạch lợi nhuận trước thuế trên 30.000 tỷ đồng (tăng 41% so với năm 2025); tổng tài sản gần 1,2 triệu tỷ đồng (tăng 28%); tổng huy động vốn hơn 1,06 triệu tỷ đồng (tăng 28%); Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 35% lên gần 805.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, chuỗi cung ứng và các ngành động lực của nền kinh tế, qua đó tối ưu hóa chất lượng tài sản và hệ số sinh lời dài hạn; kiểm soát nợ xấu dưới 2%.

NHUNG NGUYỄN