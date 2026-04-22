Ông Nguyễn Đức Thụy trúng cử thành viên HĐQT Sacombank

Sáng 22-4, tại Phú Thọ, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Đại hội đã thông qua tờ trình về nhân sự. Theo đó, ông Nguyễn Đức Thụy, Tổng Giám đốc Sacombank, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Tờ trình này được Hội đồng quản trị Sacombank bổ sung một ngày trước khi đại hội diễn ra, tức ngày 21-4.

Trước đó, vào tháng 12-2025, ông Nguyễn Đức Thụy thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT tại LPBank, gia nhập Sacombank với cương vị Quyền Tổng Giám đốc và chính thức giữ chức Tổng Giám đốc từ đầu tháng 3-2026. Cùng với đó, đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm.

Ngoài nội dung nhân sự, đại hội cũng thông qua tờ trình đổi tên ngân hàng và chuyển trụ sở chính. Cụ thể, ngân hàng dự kiến đổi tên từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK).

Về trụ sở chính, HĐQT đề xuất chuyển từ địa chỉ 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM đến địa điểm phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đại hội cũng thông qua một số chỉ tiêu quan trọng khác như mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm trước; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 5%; tăng cường đồng hành, tài trợ và đóng góp cho thể thao thành tích cao và thể thao đại chúng trong xây dựng cơ sở vật chất, dịch vụ và tổ chức sự kiện thể thao.

