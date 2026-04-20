Cổ phiếu Vingroup tăng mạnh, VN-Index thêm gần 20 điểm

Trong phiên giao dịch ngày 20-4, thị trường chứng khoán bật tăng mạnh trở lại. Đáng chú ý, 4 cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup tăng mạnh, trong đó VHM tăng trần, VIC tăng 1,65%, VRE tăng 2,97%, VPL tăng 3%, đóng góp khoảng 15 điểm trong tổng mức tăng gần 20 điểm của VN-Index.

Nhóm cổ phiếu tài chính, gồm ngân hàng và chứng khoán, cũng nghiêng về sắc xanh, góp phần hỗ trợ chỉ số. Cụ thể, HDB tăng 2,67%, ABB tăng 2,08%, TCB tăng 1,09%, VCB tăng 1,01%, HCM tăng 3,52%, SSI tăng 1,4%; các mã BID, STB, EIB, ACB, CTG, TPB, VIB, VCI, VND tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng giao dịch tích cực với PNJ tăng 3,6%, HNG tăng 4,76%, VHC tăng 2,28%; BAF, VNM, MSN, MWG, DGW tăng gần 1%.

Ở nhóm bất động sản, thị trường phân hóa. Bên cạnh các cổ phiếu Vingroup tăng mạnh, BCM tăng 2,97%; DXG, NVL, SJS, HDC tăng gần 1%. Trong khi đó, VPI giảm 1,14%, IDC giảm 1,63%; KHG, KDH, CEO, NLG, KBC giảm gần 1%.

Ngược chiều thị trường, nhóm dầu khí chìm trong sắc đỏ, với BSR giảm 2,06%, PVD giảm 1,36%, PVS giảm 1,03%, PLX giảm 1,28%...

Đóng cửa phiên, VN-Index tăng 19,94 điểm, tương ứng 1,1%, lên 1.837,11 điểm, với 154 mã tăng, 147 mã giảm và 80 mã đứng giá. Trong khi đó, HNX-Index giảm 2,67 điểm, tương ứng 1,03%, xuống 257,33 điểm, với 69 mã giảm, 59 mã tăng và 73 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường giảm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 21.700 tỷ đồng, giảm 1.700 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, tổng thanh khoản thị trường đạt hơn 22.500 tỷ đồng.

Sau phiên mua ròng trước đó, khối ngoại quay lại bán ròng gần 520 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó, VIC bị bán ròng mạnh nhất với gần 879 tỷ đồng, tiếp đến là VPB hơn 138 tỷ đồng và BSR gần 53 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN