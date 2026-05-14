Tăng giám sát, bình ổn thị trường

Dù giá xăng dầu đã giảm mạnh so với giai đoạn xảy ra xung đột Trung Đông nhưng giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường vẫn neo cao. Do đó, vấn đề cấp thiết hiện nay là cơ quan chức năng rà soát, xử lý để kéo giảm giá cả phù hợp với thực tế…

Giá cả có xu hướng tăng

Theo ghi nhận chung, tại một số khu vực gần trung tâm TPHCM, một tô phở hiện phổ biến ở mức 45.000-55.000 đồng, ly cà phê mang đi khoảng 20.000-25.000 đồng, cao hơn 5.000-10.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, nhiều quán cơm, bún, phở… đã tăng giá ngay sau khi giá xăng dầu tăng mạnh, nhưng đến nay vẫn chưa giảm trở lại.

Một số dịch vụ như giao hàng, giữ xe, giặt ủi, xây dựng… cũng chưa quay về mức giá cũ. Chẳng hạn, khảo sát vài điểm giữ xe gắn máy tự phát quanh chợ Bến Thành (phường Bến Thành), giá khoảng 20.000 đồng/chiếc, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ khoảng 10.000 đồng/chiếc.

Khách chọn mua trái cây tại siêu thị Co.opmart ở TPHCM. ẢNH: ĐÀO HỒNG

Tương tự, giá vật liệu xây dựng cũng tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Anh Lê Xuân Hoài, ở phường Long Trường, xây xong căn nhà 1 trệt 2 lầu vào tháng 12-2025. Đến tháng 4-2026, khi cho thuê nhà, người thuê yêu cầu lắp thêm một bộ cửa. Liên hệ lại đơn vị cũ để thi công cho đồng bộ, anh được báo giá tăng khá cao. Cửa 8m2, giá trước đây chỉ hơn 10 triệu đồng, thì nay được báo là 15 triệu đồng, với lý do vật liệu đều tăng. Anh đành bấm bụng làm cửa theo giá mới.

Theo số liệu của Thống kê TPHCM, trong 4 tháng đầu năm, biến động giá năng lượng trên thị trường thế giới làm gia tăng chi phí đầu vào sản xuất là nguyên nhân chủ yếu tác động đến mặt bằng giá trên địa bàn TPHCM. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2026 tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 5,83% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,97% so với cùng kỳ. Qua phân tích, thấy rằng mức tăng 3,97% cũng tương đương cả nước là 3,99%, nhưng CPI của thành phố có xu hướng tăng nhanh hơn cả nước, khi tháng 1 chỉ 2,41% nhưng tháng 4 là 5,83%. Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TPHCM, qua số liệu thống kê trong 4 tháng đầu năm, có thể thấy áp lực lạm phát tiếp tục hiện hữu và có xu hướng gia tăng.

Siết xử lý vi phạm

Trước thực tế trên, UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành tăng cường giám sát diễn biến giá cả, chủ động điều tiết cung cầu, kiểm tra chặt tình trạng đầu cơ, găm hàng và xử lý nghiêm những trường hợp tăng giá bất hợp lý. Sở Công thương được giao phối hợp doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu; đồng thời đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu và khuyến mại tập trung để hỗ trợ người tiêu dùng.

Người dân mua thực phẩm tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TPHCM

Nhằm thực hiện chỉ đạo của thành phố, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, thông tin, nhiều năm qua TPHCM duy trì hiệu quả chương trình bình ổn giá, giúp CPI luôn thấp hơn bình quân cả nước. Tuy nhiên, sau thời gian dài giữ giá ổn định, thị trường xuất hiện xu hướng điều chỉnh trở lại. Dù vậy, sức mua trên địa bàn vẫn duy trì tích cực, nguồn cung hàng hóa dồi dào và cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, du khách. Kênh bán lẻ vẫn đóng vai trò động lực tăng trưởng tiêu dùng.

Trong tháng 5 và 7 tháng còn lại của năm 2026, TPHCM tiếp tục triển khai chương trình bình ổn với 66 doanh nghiệp tham gia, cung ứng 11 nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cùng nhiều nhóm hàng tiêu dùng, học tập. Lượng hàng bình ổn sẽ chiếm khoảng 20%-35% nhu cầu thị trường, tăng mạnh vào các dịp lễ, tết và cao điểm mua sắm. Thành phố cũng triển khai các chương trình khuyến mại quy mô lớn giai đoạn 2026-2030, kết hợp trực tiếp và trực tuyến nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quang Huy, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, chia sẻ, lực lượng quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, gas và các mặt hàng thiết yếu. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm hành vi không niêm yết giá, bán sai giá niêm yết, gian lận đo lường, găm hàng và lừa dối người tiêu dùng nhằm ổn định thị trường. Tính riêng trong tháng 4-2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 746 vụ, phát hiện 732 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng.

Sức mua tích cực Theo Sở Công thương TPHCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại TPHCM tiếp tục tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm, đạt 639.349 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Riêng bán lẻ hàng hóa đạt 303.563 tỷ đồng, tăng 16,5%, vượt mục tiêu tăng trưởng bình quân cả năm. Nhiều hệ thống bán lẻ lớn ghi nhận sức mua tích cực như MM Mega Market tăng 7%, Saigon Co.op tăng trên 10%, GO! tăng lượng hàng cung ứng 11%, Bách Hóa Xanh dự báo sức mua tháng 5 tăng khoảng 10%. Các doanh nghiệp cho biết nguồn cung hàng thiết yếu vẫn ổn định và tiếp tục đẩy mạnh khuyến mại đến 50% để kích cầu tiêu dùng.

THI HỒNG - MAI HOA