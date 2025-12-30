TPHCM: Giám sát qua dữ liệu trên nền tảng số

Chiều 30-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Ủy ban Kiểm tra UBKT Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết. Thực hiện: VĂN MINH

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM.

Lãnh đạo UBKT Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát chuyên đề nhằm kịp thời phát hiện sớm, cảnh báo, nhắc nhở và chấn chỉnh các sai phạm từ khi còn nhỏ, không để phát sinh vi phạm lớn; đồng thời khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả việc giám sát qua dữ liệu, giám sát trên nền tảng số; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp của TPHCM đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện nghiêm chủ trương bố trí chủ nhiệm UBKT không phải là người địa phương, tăng cường luân chuyển cán bộ để rèn luyện, đào tạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đề nghị UBKT các cấp của thành phố nâng cao tính chủ động, đổi mới phương thức kiểm tra, tăng cường giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; đồng thời quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là ở cơ sở.

Lãnh đạo UBKT Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về chuyển đổi số trong ngành kiểm tra, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Theo đó, TPHCM sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số trong ngành kiểm tra của Đảng bộ thành phố; từng bước xây dựng và đưa vào sử dụng dữ liệu số, tiến tới thực hiện “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”.

VĂN MINH