Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026: Hứa hẹn bùng nổ đại nhạc hội quy mô lớn

Ngày 24-3, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai thông tin về chương trình nghệ thuật đặc biệt trong đêm khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, diễn ra tối 28-3.

Từ đại ngàn Tây Nguyên đến “vũ trụ Say Hi”

Chương trình được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn Tây Nguyên đến không gian biển xanh bằng ngôn ngữ sân khấu tổng hợp gồm âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật và hiệu ứng thị giác. Toàn bộ đêm diễn gồm 4 chương trình nghệ thuật liên hoàn, với các phân đoạn “Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Đêm khai mạc được tổ chức Quảng trường biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: DŨNG NHÂN

Điểm nhấn là phần trình diễn của các nghệ sĩ Gia Lai với tiết mục cồng chiêng kết hợp thực cảnh, tái hiện bản sắc văn hóa, thổ cẩm, trang phục và đạo cụ đặc trưng Tây Nguyên.

Sau phần thực cảnh, chương trình chuyển sang đại nhạc hội hiện đại, quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc “vũ trụ Say Hi” như Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Juky San… cùng nhiều nghệ sĩ trẻ, hứa hẹn mang đến không khí sôi động, trẻ trung cho đêm khai mạc.

Đêm khai mạc quy tụ hàng ngàn người tham gia vận hành, biểu diễn

Đây là một trong những dịp hiếm hoi các nghệ sĩ từ nhiều mùa của “vũ trụ Say Hi” cùng hội tụ trên sân khấu sự kiện cấp quốc gia, hứa hẹn tạo nên những màn kết hợp bùng nổ, đẩy cao trào cảm xúc cho toàn bộ chương trình.

Quy tụ hơn 2.200 nghệ sĩ, diễn viên…

Mega Concert khai mạc Năm du lịch quốc gia 2026 được đầu tư quy mô lớn, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, vũ công và diễn viên quần chúng. Theo Ban tổ chức, tổng lực lượng tham gia vận hành và biểu diễn khoảng 2.200 người.

Sân khấu được thiết kế với chiều ngang 116m, sâu 40m, kết hợp màn hình LED dài 108m, cao 13m, tạo không gian trình diễn đa lớp. Khu vực khán đài quy mô lớn được bố trí, đảm bảo tầm nhìn và sức chứa cho đông đảo khán giả.

Sân khấu được tỉnh Gia Lai xây dựng rất quy mô giữa Quảng trường biển Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn

Với quy mô dàn dựng công phu, lực lượng tham gia đông đảo và sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa truyền thống với tinh thần giải trí hiện đại, đêm khai mạc Năm du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai được kỳ vọng tạo dấu ấn, mở đầu chuỗi hoạt động du lịch, văn hóa đặc sắc trong năm.

XUÂN HUYÊN