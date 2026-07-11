Xã Kim Long khuyến khích đổi rác nhựa nhận quà

Ngày 11-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Long (TPHCM) tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa nhận nhu yếu phẩm” thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và người dân tham gia.

Chương trình được xã Kim Long tổ chức tháng thứ hai nhằm khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn, tăng cường thu gom rác thải tái chế và hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường.

Các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Long tham gia chương trình “Đổi rác thải nhựa nhận nhu yếu phẩm”. Ảnh: SONG THƯ

Theo thể lệ, cứ 20 chai nhựa đã qua sử dụng hoặc 10 vỏ lon bia đổi được một chai nước tương hoặc 1 kg đường. Tại chương trình, ban tổ chức đã thu gom được 1.500 vỏ lon bia và 1.200 chai nhựa, góp phần giảm lượng rác thải nhựa phát sinh ra môi trường.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Long cho biết, sau hai tháng triển khai, chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn, trở thành hoạt động thiết thực gắn với phong trào xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp.

Chương trình góp phần lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong toàn xã Kim Long. Ảnh: SONG THƯ

QUANG VŨ