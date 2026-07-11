Phường Vũng Tàu tập huấn kỹ năng sử dụng AI cho 300 cán bộ địa phương

Ngày 11-7, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho 300 cán bộ, công chức, viên chức (CBVC) và người lao động tại địa phương.

Phường Vũng Tàu tổ chức tập huấn ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI

Tại buổi tập huấn, CBCC được hướng dẫn tiếp cận AI và cách thức xây dựng một hệ sinh thái AI cá nhân để tối ưu hóa hiệu suất lãnh đạo và quản lý. Nội dung đào tạo tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Khai thác dữ liệu và kiểm chứng thông tin; Quản lý dữ liệu và nội dung số; và Tự động hóa nghiệp vụ.

CBCC, NLĐ tham dự buổi tập huấn AI được các chuyên gia hướng dẫn trực tiếp

Cụ thể, các học viên được hướng dẫn cách sử dụng các công cụ AI phổ biến như ChatGPT, Gemini và NotebookLM… để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như: Soạn thảo văn bản, tóm tắt nội dung các cuộc họp và văn bản dài nhiều trang, trích xuất dữ liệu, lập bảng theo dõi công việc và phân tích số liệu…

Chương trình có khoảng 300 CBCC, NLĐ tham dự

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia cũng nhấn mạnh các nguyên tắc "3 không, 3 nên" để đảm bảo an toàn thông tin. Đó là: Không đưa dữ liệu mật về dân cư lên các nền tảng AI; Không sao chép 100% kết quả AI; Không dùng AI thay thế trách nhiệm. Còn "3 nên" là: Luôn kiểm tra lại văn bản gốc; Dùng AI để lên bộ khung, dàn ý; Phối hợp nhiều công cụ AI.

Việc ứng dụng AI được kỳ vọng sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phường Vũng Tàu tiết kiệm từ 30-50% thời gian xử lý các công việc.

KHÁNH CHI