Xã Long Hải hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết

Sáng 11-7, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" lần thứ 16 - năm 2026 và ra quân diệt lăng quăng trên địa bàn.

Cộng tác viên y tế đến từng hộ dân kiểm tra dụng cụ chứa nước, hướng dẫn các biện pháp diệt lăng quăng và phòng, chống sốt xuất huyết. Ảnh: THÀNH HUY

Theo Trạm Y tế xã Long Hải, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 69 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 103% so với cùng kỳ năm 2025, cùng 24 ổ dịch. Trong đó, ấp Hải Điền và ấp Phước Hưng là hai địa bàn có số ca mắc và ổ dịch cao nhất trong tổng số 27 ấp của xã.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phòng muỗi đốt; đồng thời phối hợp với ngành y tế giám sát, xử lý kịp thời các ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng.

Cộng tác viên y tế kiểm tra dụng cụ chứa nước, hướng dẫn các biện pháp diệt lăng quăng và phòng, chống sốt xuất huyết tại nhà dân. Ảnh: THÀNH HUY

Ngay sau lễ phát động, xã Long Hải tổ chức xe lưu động tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết trên các tuyến đường. Cùng thời điểm, lực lượng y tế, ban điều hành các ấp, ban công tác mặt trận và cộng tác viên y tế đồng loạt đến từng hộ dân kiểm tra dụng cụ chứa nước, hướng dẫn các biện pháp diệt lăng quăng và phòng, chống sốt xuất huyết.

THÀNH HUY