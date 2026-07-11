Nhiều công trình, phần quà tặng người dân Côn Đảo

Chiều 11-7, tại đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp Ban Thanh niên Công an TPHCM, Cụm thi đua số 18 Công nhân lao động Thành đoàn TPHCM, cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Hành trình về nguồn, chủ đề "Côn Đảo - Khát vọng xanh, tri ân và gắn kết".

Hành trình về nguồn được tổ chức với nhiều hoạt động an sinh

Trong hành trình về nguồn, đoàn trao tặng nhiều công trình, phần việc thanh niên và các phần quà thiết thực.

Cụ thể, tặng công trình sân chơi thiếu nhi cho Trường Mầm non Tuổi Thơ, trị giá 40 triệu đồng; tặng công trình "Vườn rau thanh niên" cho Đồn Biên phòng Côn Đảo, trị giá 15 triệu đồng; tặng 500 lá cờ Tổ quốc, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Trao tặng công trình sân chơi thiếu nhi cho Trường Mầm non Tuổi Thơ

Đoàn cũng trao 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 20 phần quà cho thành viên Tổ tàu thuyền tự quản tại đặc khu Côn Đảo (trị giá 500 ngàn đồng/phần); 15 phần quà cho gia đình chính sách (trị giá 1,5 triệu đồng/phần).

Đoàn trao tặng 500 bộ dụng cụ học tập và ba lô cho học sinh Côn Đảo, nhằm tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường trong năm học mới.

Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI