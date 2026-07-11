Hướng dẫn ngư dân sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sáng 11-7, UBND xã Long Hải (TPHCM) phối hợp Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức chương trình "Cà phê sáng" với gần 100 chủ phương tiện tàu cá và thuyền trưởng đang hoạt động khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn.

Chương trình “Cà phê sáng” với gần 100 chủ phương tiện tàu cá

Tham dự chương trình có lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM, đại diện lãnh đạo địa phương, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, các phòng, ban chuyên môn và trưởng của 27 ấp.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phổ biến các quy định mới của Trung ương và Chính phủ về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trọng tâm là Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29-6-2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Qua đó, giúp chủ tàu và thuyền trưởng nắm vững các quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành trong quá trình khai thác hải sản.

Lãnh đạo Công an xã Long Hải cũng tuyên truyền các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy trên tàu cá; đồng thời khuyến cáo các chủ phương tiện tuyệt đối không sử dụng thuyền viên có liên quan ma túy tham gia các chuyến biển nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đại diện chủ tàu cá phát biểu tại buổi "Cà phê sáng". Ảnh: THÀNH HUY

Điểm nhấn của chương trình là các chủ tàu và thuyền trưởng được cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm nhật ký khai thác thủy sản điện tử.

Việc ứng dụng phần mềm giúp ngư dân cập nhật dữ liệu chuyến biển nhanh chóng, chính xác, phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, đồng thời góp phần thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam.

Tại chương trình "Cà phê sáng", chủ tàu, thuyền trưởng được hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm nhật ký khai thác thủy sản điện tử. Ảnh: THÀNH HUY

THÀNH HUY