Nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác quốc phòng, an ninh

Chiều 14-5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (gọi tắt Ủy ban) về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe thường trực Ủy ban báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung liên quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động của Ủy ban trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội nhận định, năm 2025, Ủy ban đảm đương khối lượng công việc lập pháp rất lớn. Nhiều dự án luật có nội dung khó, mới, phải xây dựng và thẩm tra theo quy trình rút gọn trong một kỳ họp. Song, với tinh thần kiên định, kiên trì, quyết liệt cùng sự đoàn kết, thống nhất và tác phong làm việc nghiêm túc, Ủy ban đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Quốc hội.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, muốn phát triển kinh tế - xã hội thì quốc phòng, an ninh phải đảm bảo và quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải đổi mới cách nghĩ, cách làm cho khoa học, hiện đại, nhanh, hiệu quả. Muốn vậy, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và đề cao hiệu quả thực chất, có sản phẩm cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu tại cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, chiều 14-5. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong đó, đối với công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban có Kế hoạch cụ thể để triển khai thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; triển khai Kết luận 17 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI…

Theo đề nghị của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban khẩn trương phối hợp chuẩn bị để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026 - 2027 các dự án: Luật An ninh dữ liệu; Luật Phòng chống, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi)…

Trong các nhiệm vụ sắp tới, Chủ tịch Quốc hội còn đề nghị Ủy ban nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu chiến lược; tập trung tham mưu các hoạt động đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thực chất, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

GIA KHÁNH - THÚY PHẠM