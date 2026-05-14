Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Công an TP Hải Phòng

Chiều 14-5, tại TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, những năm gần đây, Công an TP Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, phương pháp công tác, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, góp phần xây dựng thành phố trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại.

Thủ tướng khẳng định, danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân mà Công an TP Hải Phòng vinh dự đón nhận hôm nay không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng công an thành phố, mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng. Đây là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an thành phố.

Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, tầm nhìn mới, trong đó nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an TP Hải Phòng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các định hướng, chiến lược phát triển đất nước, TP Hải Phòng.

Cùng với đó là quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng; lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Bên cạnh đó, Công an TP Hải Phòng cần bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nhận diện sớm nguy cơ; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược; gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu Công an TP Hải Phòng đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm môi trường, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, mua bán người, tín dụng đen, tội phạm liên quan hoạt động logistics, thương mại điện tử, dòng vốn đầu tư.

“An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển, mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển. Công an không chỉ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm, mà phải chủ động kiến nghị hoàn thiện thể chế cùng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Công an TP Hải Phòng.

