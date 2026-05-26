Phường Phú Thạnh: Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Chiều 26-5, Đảng ủy phường Phú Thạnh (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến dự có các đồng chí: Trần Thị Bạch Huệ, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.

Theo đó, thu ngân sách trên địa bàn cơ bản đạt kế hoạch (6 tháng cuối năm 2025 đạt 142,2%; 5 tháng đầu năm 2026 đạt 52,09%).

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Phường đã xây dựng các mô hình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, thành lập tổ công tác hỗ trợ tại khu phố để người dân dễ dàng thực hiện dịch vụ công.

Công chức phường Phú Thạnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, UBND phường đã tiếp nhận 17.831 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 12.608 hồ sơ trực tuyến.

Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100% đối với hồ sơ đã giải quyết; hiện còn 30 hồ sơ trong thời hạn xử lý, không phát sinh hồ sơ quá hạn. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành phát biểu tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội đối với đối tượng chính sách, gia đình hộ cận nghèo, người cao tuổi…

CẨM TUYẾT