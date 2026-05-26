24 tổ công nghệ số cộng đồng phường Xuân Hòa hỗ trợ người dân

Chiều 26-5, Đảng ủy phường Xuân Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau một năm triển khai, phường Xuân Hòa tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin. Phường cũng thành lập 24 tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu phố để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở.

Đoàn viên, thanh niên phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân về app công dân số. Ảnh: CẨM TUYẾT

Theo lãnh đạo phường, từ ngày 1-7-2025 đến 21-5-2026, phường tiếp nhận 18.757 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 17.032 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 90,8%. Toàn bộ 18.729 hồ sơ đến hạn đã được giải quyết trước hạn, đạt tỷ lệ 100%, không phát sinh hồ sơ trễ hạn. Đáng chú ý, 100% hồ sơ được số hóa và thực hiện thanh toán trực tuyến.

Bên cạnh cải cách hành chính, phường Xuân Hòa cũng triển khai nhiều mô hình mới như mô hình “Thiết kế trang web hướng dẫn thủ tục hành chính phục vụ người dân phường Xuân Hòa” giúp người dân chủ động chuẩn bị hồ sơ, hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Lĩnh vực y tế thí điểm đổi mới hoạt động trạm y tế theo mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình”. Hiện phường có 6 đội chăm sóc sức khỏe với 18 bác sĩ thuộc các chuyên khoa cơ bản, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, phường Xuân Hòa xác định Trung tâm Phục vụ hành chính công là hạt nhân của công tác chuyển đổi số.

Địa phương cũng đặt mục tiêu nâng cấp Trung tâm điều hành thông minh (IOC) theo hướng hiện đại, đồng bộ với hệ thống của thành phố; đầu tư hoàn thiện hệ thống camera an ninh, hạ tầng công nghệ thông tin và dữ liệu dùng chung, đồng thời xây dựng cơ chế phản biện xã hội nhằm phát huy quyền giám sát của người dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương.

CẨM NƯƠNG