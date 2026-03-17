Nâng cao tính phản biện xã hội đối với nghị quyết liên quan quyền con người

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp trong xây dựng, góp ý, phản biện xã hội đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết liên quan quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân...

Chiều 17-3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì hội nghị

Theo báo cáo, năm 2025, công tác phối hợp giữa UBTVQH và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục được duy trì chặt chẽ, hiệu quả, toàn diện, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phối hợp, nhất là trong xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tổng hợp ý kiến cử tri và nhân dân cả nước.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp phát huy vai trò của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời, tiếp tục khẳng định vị thế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa UBTVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2025

Tuy nhiên, công tác phối hợp cũng còn có lúc, có việc chưa thực sự linh hoạt, thiếu tính đồng bộ, chưa phát huy được tối đa vai trò của mỗi cơ quan. Việc tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung phối hợp trong một số thời điểm chưa kịp thời, chiều sâu chưa đồng đều, nhất là đối với các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ.

Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân còn có một số nội dung chậm, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu và chưa thể hiện rõ vai trò giám sát, phản ánh, kiến nghị của MTTQ các cấp.

Mặc dù đã có những chuyển biến tốt trong ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng công tác phối hợp vẫn chưa tận dụng tối đa các công cụ công nghệ để tối ưu hóa quy trình làm việc, trao đổi thông tin, tuyên truyền và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri.

Đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, UBTVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nội dung theo Quy chế phối hợp.

Về xây dựng pháp luật, hai bên tăng cường phối hợp hoàn thiện Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, cụ thể hóa vào chương trình công tác, chương trình lập pháp năm 2026 và phối hợp chặt chẽ thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, góp ý, phản biện xã hội đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết có nội dung liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước; quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Bên cạnh đó, hai bên tích cực phối hợp bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả giữa giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước với giám sát xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

ANH PHƯƠNG