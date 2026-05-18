Đồng chí Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Chiều 18-5, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Thơ (sinh năm 1927), sinh hoạt tại Đảng bộ phường Hiệp Bình và đồng chí Lê Thị Vĩnh Cửu (Lê Thị Bình, sinh năm 1928), sinh hoạt tại Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Thơ, tại nhà riêng ở phường Hiệp Bình, đồng chí Lê Quốc Phong bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Thơ trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, sinh hoạt thường ngày của đồng chí Nguyễn Văn Thơ và chúc đồng chí trường thọ, sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần của gia đình.

Đồng chí Nguyễn Văn Thơ (quê tỉnh Ninh Bình), từng là đoàn viên công đoàn và thanh niên tiền phong Đakao Sài Gòn. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí trở về địa phương, tham gia các hoạt động công đoàn, sau đó làm quản lý xí nghiệp, doanh nghiệp tại Hà Nam, Nam Định. Đồng chí từng giữ chức Phó Trưởng ban Công nghiệp Tỉnh ủy Nam Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Nam Định. Năm 1989, đồng chí nghỉ hưu hưởng chế độ.

Trong quá trình công tác, đồng chí được tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất cùng nhiều bằng khen, giấy khen, huy hiệu khác.

Tại lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Lê Thị Vĩnh Cửu, đồng chí Lê Quốc Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và dành thời gian trò chuyện cùng đồng chí Lê Thị Vĩnh Cửu cùng các thành viên trong gia đình. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chúc đồng chí Lê Thị Vĩnh Cửu sống vui, sống khỏe cùng con cháu; mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Lê Thị Vĩnh Cửu sinh năm 1928, tham gia cách mạng từ năm 1945, từng nhiều lần bị địch bắt giam nhưng vẫn kiên trung hoạt động cách mạng, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác sau ngày đất nước thống nhất.

Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục tham gia công tác tại các địa phương ở TPHCM. Từ năm 1982 đến nay, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

NGÔ BÌNH