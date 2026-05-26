Xã Hòa Hội và Hồ Tràm: Người dân được phục vụ tốt hơn nhờ bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả

Ngày 26-5, Đảng bộ 2 xã Hòa Hội và Hồ Tràm tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH TPHCM phát biểu tại hội nghị sơ kết ở xã Hòa Hội

Dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết tại xã Hòa Hội có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH TPHCM.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại xã Hòa Hội

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hòa Hội ghi nhận nhiều chuyển biến trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, dù số nhiệm vụ cấp xã tăng từ 128 lên 234 nhiệm vụ. Tỉ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 99%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 45,5 tỷ đồng, tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 199 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ xã Hòa Hội trong vận hành mô hình chính quyền mới; đặc biệt biểu dương kết quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển đảng viên và việc ban hành nghị quyết chuyên đề xây dựng xã không ma túy đến năm 2027.

* Cùng ngày, Đảng ủy xã Hồ Tràm cũng tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại xã Hồ Tràm

Xã Hồ Tràm hiện có hơn 52.000 dân, diện tích trên 9.450ha và đang triển khai 36 dự án du lịch với tổng vốn hơn 7,3 tỷ USD. Địa phương kiện toàn bộ máy với 52 chi bộ, đảng bộ trực thuộc cùng đội ngũ 72 cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên.

Gần 1 năm qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận, xử lý 12.257 hồ sơ, tỉ lệ giải quyết trước hạn đạt 98,74%.

Hội nghị nhìn nhận quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn nhiều áp lực, thách thức. Đảng ủy xã đã ban hành đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2025-2030 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

TRÚC GIANG