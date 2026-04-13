Nắng nóng diện rộng đang giảm dần cường độ

Đợt nắng nóng diện rộng hiện nay đã có dấu hiệu "qua đỉnh", nền nhiệt cao nhất đang giảm dần cường độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ghi nhận lúc 13 giờ ngày 13-4, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C. Một số điểm đo cao hơn 39 độ C gồm Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,3 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,8 độ C. Độ ẩm phổ biến 35-40%.

Cùng thời điểm, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C. Một số điểm đo trên 37 độ C gồm Trà My (TP Đà Nẵng) 37,4 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,8 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38 độ C. Độ ẩm phổ biến 40-50%.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, so với giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm từ ngày 7 đến 10-4, số liệu quan trắc cho thấy nền nhiệt cao nhất trong ngày 13-4 tại nhiều khu vực có xu hướng giảm nhẹ, song phạm vi nắng nóng vẫn duy trì trên diện rộng.

Trước đó, trong các ngày 7 đến 10-4, nhiều trạm đo tại Trung bộ ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi vượt 41 độ C.

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, ngày 14 và 15-4, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực, nhưng cường độ gay gắt nhất tập trung tại Trung bộ.

Cụ thể, từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm 30-35%. TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm 35-40%.

Khu vực Tây Bắc bộ có nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm 40-45%. Đông Bắc bộ (bao gồm Hà Nội) xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm 45-50%.

Từ ngày 16-4, nắng nóng tại Tây Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ dịu dần. Riêng khu vực Trung bộ, nắng nóng duy trì đến khoảng ngày 17-4 rồi có khả năng giảm dần.

Bảng nhiệt độ đo thực tế lúc 13 giờ ngày 13-4, nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Địa phương Trạm đo Độ C Nghệ An Quỳ Hợp 38,8 Tây Hiếu 38 Đô Lương 37,3 Hà Tĩnh Hương Sơn 38,1 Hà Tĩnh 37,6 Hương Khê 39,3 Quảng Trị Tuyên Hóa 39,5 Đông Hà 39,8 TP Huế Huế 37,3 Nam Đông 38,7 TP Đà Nẵng Trà My 37,4 Quảng Ngãi Ba Tơ 37,8 Đắk Lắk Sơn Hòa 38

PHÚC VĂN