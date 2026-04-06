Nắng nóng diện rộng, Hà Nội có thể 35-39 độ C

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, ngày 6-4, nắng nóng từ khu vực Tây Bắc bộ sẽ phát triển xuống đồng bằng Bắc bộ. Hà Nội có thể nóng 35-39 độ C. Từ ngày 7-4, nắng nóng mở rộng lên khu vực Đông Bắc bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 5-4, nắng nóng tiếp tục trên diện rộng tại nhiều khu vực, hàng loạt trạm đo nhiệt độ 38-39 độ C.

Trong đó, khu Tây Bắc Bắc bộ, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Một số điểm ghi nhận nhiệt độ cao như Mường Lay (Điện Biên) 38,6 độ C, Yên Châu (Sơn La) 38,9 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39 độ C.

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, trong 2 ngày 6 và 7-4, khu vực phía Tây Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm thấp nhất 40%-45%. Khu vực phía Bắc cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm thấp nhất 45%-50%.

Tại đồng bằng Bắc bộ, ngày 6-4 xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm thấp nhất 50%-55%. Từ ngày 7-4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh ở Đông Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo dữ liệu mô hình GFS hiển thị trên nền tảng Windy, trong ngày 6 và 7-4, nhiệt độ tại Hà Nội có thể đạt khoảng 37-39 độ C, cao hơn mức phổ biến trong dự báo chính thức. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội ngày 6 và 7-4 là 35 độ C.

