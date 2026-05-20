Trung bộ và Bắc bộ sắp nắng nóng diện rộng trở lại

Chiều 20-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, từ ngày 22-5, nắng nóng diện rộng có khả năng quay trở lại khu vực Trung bộ và từ ngày 23-5 mở rộng ra toàn khu vực Bắc bộ.

Hà Nội sắp nắng nóng trở lại, nhiệt độ từ 36-37 độ C. Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 22-5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày tại khu vực này phổ biến 35-38 độ C, cục bộ có nơi trên 39 độ C.

Từ ngày 23-5, nắng nóng mở rộng ra Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.

Tuy nhiên, trước khi nắng nóng xuất hiện, khu vực Bắc bộ vẫn duy trì thời tiết mưa dông diện rộng trong các ngày 20 và 21-5. Số liệu quan trắc từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 20-5 tại một số trạm vẫn ghi nhận lượng mưa lớn: Căn Co 2 (Lai Châu) 65,4mm, Bố Hạ (Bắc Ninh) 54,8mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 53,8mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 52,5mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ tối 20-5 đến 21-5, khu vực Đông Bắc bộ, phía Nam tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Riêng khu vực Đông Bắc bộ phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn vượt 100mm trong 3 giờ, kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 21-5, mưa lớn diện rộng ở phía Bắc có khả năng kết thúc.

Nam bộ đang vào giai đoạn chuyển mùa, mưa dông gia tăng dần trong những ngày cuối tháng 5. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, Nam bộ ít khả năng có nắng nóng trở lại.

PHÚC VĂN