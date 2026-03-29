Nét đẹp lễ rước đường biển - Lễ hội đền Mai Bảng

Sáng 29-3, trong khuôn khổ lễ hội truyền thống đền Mai Bảng (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) diễn ra lễ rước đường biển - một nghi thức tâm linh đặc sắc.

Nghi lễ bao gồm rước kiệu trên đường bộ, rước kiệu bằng hàng chục chiếc tàu thuyền được trang trí rực rỡ trên đường biển và cúng tế.

Đây là một nghi thức thực hành văn hóa, tín ngưỡng tiêu biểu của cư dân vùng ven biển phường Cửa Lò và khu vực lân cận, gắn với đời sống mưu sinh, niềm tin tâm linh.

Tàu thuyền tham gia lễ rước trên biển

Thông qua các hoạt động tại buổi lễ nhằm cầu mong quốc thái dân an, sóng yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, mùa màng khai thác hải sản bội thu, tôm cá đầy khoang, nhân dân luôn được bình an, sung túc, hạnh phúc.

Các nghi thức tại lễ Cầu Ngư

Lễ hội truyền thống đền Mai Bảng được Bộ VH-TT-DL ban hành quyết định số 23/QĐ-BVHTTDL ngày 6-1-2026 đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị bền vững của một di sản văn hóa đặc sắc của cư dân vùng ven biển.

Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch, kinh tế.

Lễ rước trên đường bộ

Lễ hội truyền thống đền Mai Bảng gắn với tín ngưỡng thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, vị danh tướng tài ba, đã có công lao to lớn trong phò vua diệt giặc, bảo vệ dân lành, an dân lập ấp, phát triển bờ cõi, ổn định cuộc sống.

Sau khi ông mất, nhân dân lập bài vị thờ phụng, tôn làm Thành Hoàng làng.

Lễ rước và các nghi thức trên biển

Ngoài thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, đền Mai Bảng còn thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Thủy Tinh phu nhân và 6 vị khai cơ lập làng khác, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cư dân ven biển.

Lễ rước bằng tàu trên biển

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa lễ hội truyền thống đền Mai Bảng.

Lễ hội không chỉ là sinh hoạt văn hóa tâm linh, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đẹp, thân thiện của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

>> Một số hình ảnh tại lễ hội:

DƯƠNG QUANG