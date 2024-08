Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại tỉnh Belgorod

Một trung tâm mua sắm ở Belgorod, Nga bị hư hại sau cuộc tập kích nghi của Ukraine hồi đầu năm Ảnh: Reuters

Trước đó trong ngày, ủy ban pháp lý về phòng ngừa và loại trừ các tình huống khẩn cấp và an toàn cháy nổ đã tiến hành một cuộc họp bất thường, trong đó thảo luận tình hình tại tỉnh Belgorod.



Tại cuộc họp, ông Kurenkov tuyên bố: "Để phù hợp với thông tin nhận được trong các báo cáo, tôi đề nghị xếp loại tình hình khẩn cấp xuất hiện ở tỉnh Belgorod là tình trạng khẩn cấp liên bang, theo đó thiết lập phản ứng cấp liên bang".

Theo ông Kurenkov, quy mô các sự việc khiến tỉnh Belgorod không tự mình loại bỏ được những hậu quả của tình hình khẩn cấp hiện nay. Ông cho biết thêm tình hình ở tỉnh này khó khăn và căng thẳng do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine, nhà cửa và hạ tầng cơ sở bị hư hại, có người chết và bị thương.



Trước đó, ngày 14-8, Thống đốc tỉnh Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh, trong bối cảnh Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự vào khu vực biên giới với Nga.

Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh Kursk của Nga từ ngày 6-8. Ba ngày sau đó, Ủy ban Chống khủng bố quốc gia của Nga áp dụng các biện pháp an ninh tại các tỉnh Kursk, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công. Các biện pháp này có thể bao gồm sơ tán người dân đến các khu vực an toàn, tạm dừng các hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm.

Theo TTXVN