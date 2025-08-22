Quan ngại kế hoạch tái định cư E1 của Israel

Ngày 21-8, Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch tái định cư E1 mà Israel vừa phê duyệt tại Bờ Tây bị chiếm đóng. Cùng lúc, Israel đã bắt đầu chiến dịch quân sự tại thành phố Gaza, Dải Gaza.

Phá vỡ giải pháp hai nhà nước

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric khẳng định, quyết định của Israel sẽ phá hỏng giải pháp hai nhà nước, đồng thời kêu gọi Chính phủ Israel lập tức dừng mọi hoạt động mở rộng định cư. Ông nhấn mạnh rằng, việc Israel tiếp tục triển khai kế hoạch E1 đi ngược lại các nghị quyết của LHQ và đe dọa làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã căng thẳng tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Anh David Lammy và người phát ngôn Chính phủ Đức cũng cho rằng, kế hoạch trên đã vi phạm luật pháp quốc tế; không chỉ phá vỡ nền tảng của giải pháp hai nhà nước mà còn đe dọa sự ổn định lâu dài trong khu vực. Anh kêu gọi Israel đảo ngược quyết định, đồng thời khẳng định London sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế để bảo vệ triển vọng hòa bình Trung Đông.

Đức cũng kêu gọi Israel tránh những hành động đơn phương có thể khiến tình hình thêm căng thẳng. Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố cho rằng, các khu định cư của Israel tại Bờ Tây là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế; đồng thời kêu gọi Israel ngừng mọi kế hoạch xây dựng mới, trong đó có dự án E1. Brussels nhấn mạnh việc định cư mở rộng sẽ làm suy yếu nỗ lực quốc tế nhằm đạt được hòa bình bền vững dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Kế hoạch E1 dự kiến xây khoảng 3.400 căn nhà mới, chia cắt Bờ Tây khỏi Đông Jerusalem. E1 đã bị đóng băng vào năm 2012 và 2020 do Chính phủ Mỹ và EU phản đối. Bộ Ngoại giao Palestine đã lên án E1, cho rằng khu định cư này sẽ cô lập các cộng đồng Palestine đang sinh sống trong khu vực và làm suy yếu khả năng đạt được giải pháp hai nhà nước.

Tấn công thành phố Gaza

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, xác nhận IDF đã bắt đầu những bước đầu tiên trong chiến dịch tấn công vào thành phố Gaza, thành phố lớn nhất của Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông đã chỉ đạo quân đội “rút ngắn thời gian chiếm đóng các cứ điểm cuối cùng và đánh bại Hamas”, ám chỉ chiến dịch tấn công đang diễn ra của IDF tại thành phố Gaza.

Xe tăng của Israel tiến vào thành phố Gaza. Ảnh: IDF

Theo BBC, ngày 21-8, người Palestine tháo chạy khỏi một số khu vực của thành phố Gaza sau khi quân đội Israel tiến hành giai đoạn đầu của cuộc tấn công. Quân đội Israel đã thiết lập được một vị trí vững chắc ở ngoại ô thành phố, nơi sinh sống của hơn một triệu người Palestine sau nhiều ngày ném bom và pháo kích dữ dội. IDF huy động tổng cộng 80.000 quân dự bị để tấn công thành phố Gaza.

Điều này khiến Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phải nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để tránh thương vong và thiệt hại. Hàng trăm ngàn người Palestine ở thành phố Gaza dự kiến được sơ tán và di chuyển đến miền Nam Dải Gaza. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết, việc tiếp tục di dời và gia tăng các hoạt động thù địch có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã thảm khốc đối với 2,1 triệu dân Dải Gaza.

Chính phủ Israel đã tuyên bố ý định chiếm toàn bộ Dải Gaza sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp với Hamas về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin bị đổ vỡ vào tháng trước.

KHÁNH MINH tổng hợp