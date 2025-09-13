Nga chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học thế hệ mới cho Việt Nam

Tại lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC và Công ty Dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga) đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện các loại thuốc sinh học thế hệ mới.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác

Sự kiện đánh dấu bước triển khai quan trọng trong hợp tác y tế giữa hai quốc gia, đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần các Nghị quyết 57, 72 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển ngành Dược đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo thỏa thuận, Medsintez sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC; đồng thời hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu phát triển, thử nghiệm lâm sàng và phân phối các sản phẩm dược chất lượng cao tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Nhân viên y tế đang tiêm vaccine cho người dân

Nhiều loại thuốc sinh học hiện đại dự kiến sẽ được sản xuất tại Việt Nam như: Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp, bút tiêm Insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường (liraglutide, semaglutide), thuốc chống đông máu Heparin (phòng và điều trị các biến chứng huyết khối gây tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi), thuốc kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng (ứng dụng trong điều trị vô sinh)...

Đặc biệt, hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc Triazavirin trong điều trị sốt xuất huyết Dengue – căn bệnh chưa có thuốc đặc trị, gây hàng trăm ngàn ca mắc và hàng chục ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko nhấn mạnh: “Sự hợp tác giữa Việt Nam và Nga sẽ mang lại lợi ích chung, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe người dân và nâng cao chất lượng ngành y tế.”

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thay mặt Bộ Y tế Việt Nam bày tỏ cảm ơn Chính phủ và Bộ Y tế Nga đã hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, cung cấp vaccine và thiết bị y tế trong suốt nhiều thập kỷ qua. Bà khẳng định: “Việc hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trung tâm y học công nghệ cao và doanh nghiệp dược phẩm hai nước sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển thiết thực, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như điều trị ung thư, sản xuất thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế.”

THÀNH SƠN