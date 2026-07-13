Ô tô lao vào lễ hội đường phố ở Chile, 6 người chết

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương sau khi một chiếc ô tô lao vào đám đông tại một lễ hội đường phố ở thành phố ven biển Viña del Mar của Chile ngày 12-7 (giờ địa phương).

Hiện trường vụ lao xe. Ảnh: LA TERCERA

Theo nhật báo La Tercera của Chile, chính quyền địa phương cho biết chiếc xe bị lật và lao vào các quầy hàng cùng đám đông tại hội chợ vào khoảng 7 giờ 45 sáng 12-7. 6 nạn nhân thiệt mạng gồm 3 nam và 3 nữ. Giới chức y tế cho biết những người bị thương đã được chuyển đến các cơ sở y tế.

Cảnh sát đã bắt giữ tài xế ngay sau vụ việc. Nhà chức trách xác định người này là hạ sĩ thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Chile, đang nghỉ làm và điều khiển xe cá nhân vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Theo Đại tá Jorge Guaita, chỉ huy cảnh sát khu vực Viña del Mar, chiếc xe chạy đúng hướng nhưng với tốc độ quá cao trước khi mất lái và lao lên vỉa hè, tông vào những người đang có mặt tại hội chợ.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn hoặc ma túy. Tuy nhiên, cơ quan công tố cho biết người này lái xe với giấy tờ đăng kiểm đã hết hạn và không có bảo hiểm tai nạn bắt buộc. Nhà chức trách đang xem xét truy tố người này với cáo buộc lái xe cẩu thả gây hậu quả chết người và làm nhiều người bị thương.

Tổng thống Chile José Antonio Kast gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và khẳng định mọi cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong khi đó, chính quyền thành phố Viña del Mar đã tuyên bố để tang 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân của thảm kịch.

HUY QUỐC