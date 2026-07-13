Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu Iran

Mỹ đã mở thêm một đợt không kích nhằm vào Iran, tập trung vào các mục tiêu liên quan đến năng lực đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Khói bốc lên từ địa điểm ở Tehran, Iran sau các cuộc không kích ngày 5-4. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch được triển khai theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Donald Trump, nhằm làm suy giảm khả năng của Tehran trong việc tấn công tàu thương mại và tàu dân sự đi qua tuyến vận tải chiến lược này.

Trong 3 đêm liên tiếp, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 300 mục tiêu, bao gồm các trận địa tên lửa, căn cứ UAV, cơ sở hải quân, kho đạn dược và hệ thống giám sát ven biển. Washington khẳng định các đòn không kích nhằm buộc Iran phải “chịu trách nhiệm” cho các hành động gây bất ổn tại khu vực.

CENTCOM đồng thời bác bỏ các thông tin từ phía Iran về thương vong của quân đội Mỹ tại Kuwait, gọi đây là “tuyên truyền”, và nhấn mạnh toàn bộ binh sĩ Mỹ vẫn an toàn.

Trong khi đó, Iran tiếp tục tuyên bố có khả năng kiểm soát hoặc phong tỏa eo biển Hormuz, song phía Mỹ khẳng định tuyến hàng hải này vẫn mở và lưu thông được duy trì. Trung tâm Thông tin Hàng hải hỗn hợp (JMIC) cũng xác nhận tuyến phía Nam dọc bờ biển Oman vẫn hoạt động 2 chiều.

Giới phân tích cho rằng việc Mỹ gia tăng không kích cho thấy chiến lược tập trung vào việc bảo vệ tự do hàng hải và ngăn chặn nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, trong khi eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng then chốt của cuộc đối đầu.

ÁNH VÂN - TTXVN