Nga xác định vụ nổ tại Moscow là hành động đánh bom

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAC) xác định vụ nổ tối 1-8 tại nhà hàng Balzi Ross ở trung tâm thủ đô Moscow, khiến 3 người thiệt mạng và 21 người bị thương, là do đánh bom.

Hiện trường vụ nổ được phong tỏa để điều tra. Ảnh: TASS

NAC nêu rõ 1 thiết bị nổ tự chế đã phát nổ trong một nhà hàng tại quảng trường Kudrinskaya ở Moscow. 3 người thiệt mạng gồm người phụ nữ (chưa rõ danh tính) mang thiết bị nổ, 1 nhân viên bảo vệ ngăn chặn đối tượng và 1 khách hàng.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Nga TASS, có 21 người bị thương với mức độ khác nhau. Ông Alexei Kuznetsov, trợ lý Bộ trưởng Y tế Nga, cho biết các nạn nhân đang được cung cấp đầy đủ hỗ trợ cần thiết.

NAC ghi nhận vụ nổ xảy ra lúc 19 giờ 55 phút giờ Moscow (23 giờ 55 phút theo giờ Việt Nam). Lực lượng chức năng Nga đang triển khai các biện pháp tìm kiếm, điều tra cần thiết nhằm làm rõ toàn bộ tình tiết vụ việc.

Theo truyền hình Nga Russia Today, cựu chuyên gia phân tích Bộ Quốc phòng Mỹ Michael Maloof nhận định vụ nổ mang đầy đủ dấu hiệu của một vụ khủng bố. Ông Maloof cho rằng, nếu người phụ nữ đưa được thiết bị nổ vào bên trong, số người thương vong có thể còn lớn hơn nhiều. Thời điểm và địa điểm xảy ra vụ nổ đã được tính toán để gây tác động tối đa, bởi đây là tối cuối tuần, tại khu vực đông người ở Moscow và ngay trước một sự kiện đạp xe ban đêm.

Sau vụ nổ, lực lượng chức năng phong tỏa các tuyến đường quanh quảng trường Kudrinskaya, hủy sự kiện đạp xe và triển khai cảnh sát, Vệ binh Quốc gia cùng đội cứu hộ đến hiện trường. Nhân chứng cho biết nhiều nạn nhân đầy máu tháo chạy khỏi khu vực.

Giới chức Nga chưa xác định nghi phạm, quy trách nhiệm cho bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào, cũng chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm. Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự, khám nghiệm hiện trường, song chưa công bố danh tính người phụ nữ mang chất nổ hoặc thông tin về các vụ bắt giữ.

KHÁNH MINH