EU rạn nứt vì chính sách di cư

Hàng chục ngàn người di cư tràn vào Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, làm lộ rõ bất đồng trong Liên minh châu Âu (EU) về chính sách nhập cư, kéo theo phản ứng từ nhiều quốc gia thành viên.

Dòng người nhập cư đổ về thành phố Ceuta (Tây Ban Nha) ẢNH: VCG)

Khủng hoảng người di cư bùng phát từ tin đồn trên mạng xã hội rằng “biên giới Morocco - Tây Ban Nha đã mở cửa”. Người di cư đổ về các bãi biển Ceuta để tìm cách vào thành phố này.

Thủ tướng Pedro Sánchez, vốn có quan điểm cởi mở với người di cư, đã gọi đây là hành vi xâm phạm chủ quyền, đồng thời thông báo kế hoạch dựng rào chắn trên biển và sớm đưa người vượt biên về nước.

Nhằm ngăn ngừa rủi ro an ninh, Italy tạm đình chỉ áp dụng Hiệp ước Schengen với Tây Ban Nha trong một tháng, đóng các tuyến hàng hải và hàng không giữa hai nước. Động thái này khiến Madrid phản ứng, triệu Đại sứ Italy để phản đối.

Diễn biến tại Ceuta đã trở thành phép thử đối với sự đoàn kết nội bộ EU. Theo trang Euractiv, Phần Lan, Hà Lan, Đan Mạch, CH Czech và Thụy Điển công khai ủng hộ lập trường cứng rắn của Italy. Đức kêu gọi Morocco nhanh chóng tiếp nhận lại người di cư.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định các quy định đặc biệt của Hiệp ước Schengen đối với hai vùng lãnh thổ hải ngoại là Ceuta và Melilla vẫn có hiệu lực, đồng thời bày tỏ đoàn kết với Tây Ban Nha.

Làn sóng di cư cũng làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ ở Tây Ban Nha. Hàng trăm người đã biểu tình trước Đại sứ quán Morocco tại Madrid để phản đối "làn sóng xâm nhập", yêu cầu Chính phủ siết chặt chính sách nhập cư.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, hơn 37.500 người di cư đã trở lại Morocco, lực lượng an ninh quy mô lớn vẫn được duy trì tại Ceuta để ngăn chặn các đợt vượt biên mới.

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THANH HẰNG