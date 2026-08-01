Thế giới

Belarus mở hành lang nhân đạo đoàn tụ các gia đình từ Nga và Ukraine

SGGPO

Belarus vừa thiết lập một hành lang nhân đạo để đoàn tụ gia đình hai nước đang xung đột Nga và Ukraine. Hành lang này được tổ chức tại trạm kiểm soát Novaya Guta trên biên giới Belarus-Ukraine.

Trạm kiểm soát Novaya Guta. Ảnh: SB NEWS
Trạm kiểm soát Novaya Guta. Ảnh: SB NEWS

Theo trang SB News, trong đợt đoàn tụ này, 10 người hưu trí và người khuyết tật từ Nga được sang thăm người thân ở Ukraine. Trong khi đó, 5 người khác từ Ukraine về Belarus để gặp gia đình. Đặc biệt, 4 trẻ em Ukraine cũng đã được đoàn tụ với gia đình, một số sẽ trở về Ukraine và số còn lại sẽ đến các nước Liên minh châu Âu (EU).

Hoạt động này được tiến hành theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Belarus Alexander Grigoryevich Lukashenko nhằm duy trì mối quan hệ nhân đạo, bất chấp tình hình khó khăn. Belarus từng nhiều lần đóng vai trò trung gian cho đối thoại và các giải pháp nhân đạo.

Trước đó, cũng tại trạm kiểm soát Novaya Guta, ngày 27-6 đã diễn ra cuộc trao đổi dân thường giữa Nga và Ukraine theo tỷ lệ 7 đổi 7, tù binh chiến tranh theo tỷ lệ 160 đổi 160.

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Belarus Đoàn tụ Liên minh châu Âu Tù binh Người khuyết tật Về hưu Ukraine Nhân đạo Nga Ukraine xung đột Ukraine - Nga

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