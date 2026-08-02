Tránh nguy cơ xung đột chồng chéo

Trong cuộc điện đàm mới đây, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đều muốn hạ nhiệt căng thẳng sau vụ Kiev tấn công tàu thương mại của Tehran trên biển Caspi hôm 25-7.

Các binh sĩ và tàu chiến Azerbaijan và Iran tham gia cuộc tập trận tại vùng biển Caspi thuộc lãnh thổ Iran. Ảnh: Bộ Quốc phòng Azerbaijan

Theo báo Le Figaro (Pháp), vụ tấn công cho thấy mối liên hệ giữa hai cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Trung Đông. Kiev cho rằng, tàu Iran chở thiết bị quân sự đến Nga nên vụ tấn công ở biển Caspi nhằm “tự vệ” trong cuộc xung đột với Moscow. Iran bác cáo buộc và cho biết đó là tàu thương mại.

Từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, Tehran nhiều lần bị cáo buộc cung cấp máy bay không người lái (drone) Shahed cho Moscow và hỗ trợ Moscow sản xuất, cải tiến drone. Vì vậy, theo giới quan sát, Kiev muốn cắt đứt nguồn cung mà nước này cho là hỗ trợ quân sự, năng lượng cho Nga, qua đó buộc Moscow đàm phán.

Trong khi đó, nhiều nhà phân tích cho rằng vụ tấn công của Ukraine có thể được Mỹ bật đèn xanh. Giữa lúc lực lượng Houthi ở Yemen (thân Iran) và Saudi Arabia leo thang căng thẳng tại khu vực eo biển Bab-el-Mandeb - biển Đỏ, tuyến tiếp tế của Tehran ở biển Caspi có thể được coi là một phần sức ép để bóp nghẹt kinh tế Iran.

Theo báo Le Figaro, các đồng minh của Ukraine luôn thận trọng trong việc cung cấp vũ khí có thể tấn công vào lãnh thổ Nga. Chiến lược kìm hãm phần nào giúp tránh nguy cơ chiến sự lan rộng, nhưng trên thực tế, xung đột ở Ukraine đã tác động tới châu Âu và ngày càng đan xen với điểm nóng Trung Đông, chẳng hạn như khi Kiev chia sẻ kinh nghiệm chống drone với các nước vùng Vịnh để đối phó các đòn tấn công của Iran vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Chuyên gia Jean-Sylvestre Mongrenier của Viện Địa chính trị Pháp cho rằng dù chưa xảy ra đại chiến thế giới, nhưng diễn biến mới ở biển Caspi cho thấy xung đột ở Ukraine và Trung Đông càng kéo dài thì càng chồng chéo. Các bên đang bị cuốn vào một mạng lưới xung đột mới, nơi mỗi mặt trận đều tác động đến những mặt trận khác.

MINH CHÂU