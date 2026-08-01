Italy đình chỉ hiệp ước Schengen với Tây Ban Nha

Italy đã đình chỉ hiệp ước đi lại tự do Schengen của Liên minh châu Âu (EU) với Tây Ban Nha, khi nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư ở Ceuta.

Người di cư tập trung tại khu vực kiểm soát biên giới Morocco, Tây Ban Nha ngày 30-7. Ảnh: VCG

Theo kênh Euro News, quyết định chính thức được phê duyệt hôm 31-7 (giờ địa phương), tại cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy Matteo Piantedosi chủ trì, dựa trên các đánh giá của Ủy ban Phân tích Di cư và An ninh Biên giới.

Dù không giáp đất liền với Tây Ban Nha, quy định mới của Italy vẫn tác động đến hành khách di chuyển bằng đường hàng không và đường biển giữa hai quốc gia. Italy cũng thống nhất với Pháp tăng cường kiểm soát biên giới đường bộ chung, nhằm kiểm soát di cư trái phép.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Ceuta - vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha ở châu Phi, ước tính có tới hơn 60.000 người di cư từ Morocco đổ về khu vực, gây nhiều thách thức cho an ninh địa phương. Tây Ban Nha đã triển khai quân đội hỗ trợ khôi phục trật tự, đồng thời yêu cầu Morocco phối hợp để kiểm soát tình hình và sớm đưa người vượt biên trở về.

Tối 31-7, cảnh sát Tây Ban Nha thông báo vụ khủng hoảng di cư ở Ceuta khiến 57 người thiệt mạng, hơn một nửa số người di cư tràn vào Ceuta đã trở về phía Morocco.

PHƯƠNG NAM